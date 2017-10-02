Состоялся сбор национальной команды Украины по американскому футболу

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Пике со слезами на глазах пообещал покинуть сборную Испании 13:43 — Dmytro Tkachenko Всі люди мають право вільно визначати без утручання ззовні свій політичний статус і здійснювати с...