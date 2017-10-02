Состоялся сбор национальной команды Украины по американскому футболу

В Белой Церкви прошли учебно-тренировочные сборы национальной команды Украины по американскому футболу.
Источник — YouTube
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В Белой Церкви прошли учебно-тренировочные сборы национальной команды Украины по американскому футболу.
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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