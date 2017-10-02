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Состоялся сбор национальной команды Украины по американскому футболу

Занятия прошли в Белой Церкви

  • 02.10.2017 13:35
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ulafua.com
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В Белой Церкви прошли учебно-тренировочные сборы национальной команды Украины по американскому футболу. 

Источник — YouTube

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