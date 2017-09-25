Харьковские Атланты обыграли Винницких Волков в финале Дивизиона В

В воскресенье, 24 сентября, в Харькове состоялся финальный матч Дивизиона В Украинской Лиги Американского Футбола между местными «Атлантами» и «Волками» из Винницы.

Харьковская команда обыграла соперников со счетом 16:0 и завоевала золотые медали чемпионата.

Примечательно, что регулярный чемпионат «Волки» прошли без поражений, а «Атланты» уступили лишь раз и именно «Волкам». Таким образом, харьковской команде удалось взять убедительный реванш.