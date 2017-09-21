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24 сентября — финальный матч по американскому футболу в Дивизионе В

Смотрите матч между харьковскими «Атлантами» и «Волками» из Винницы на Sport.ua

  • 21.09.2017 15:54
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mostvideo.tv
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В воскресенье, 24 сентября, в 14:30 смотрите на канале MostVideo.TV прямую трансляцию из Харькова финального матча Дивизиона В Украинской Лиги Американского Футбола между местными «Атлантами» и «Волками» из Винницы. Тайже онлайн трансляция будет доступна на Sport.ua.
 
Регулярный чемпионат «Волки» прошли без поражений, а «Атланты» уступили лишь раз и именно сопернику по предстоящему финалу.
 
В полуфинале винничане дома уверенно справились с киевскими «Джокерами», хотя в этом поединке получил травму лидер команды американский квотербек Брайан Гесселл. Харьковчане же в упорнейшей борьбе одолели львовских «Львов» с преимуществом всего в одно очко.

Источник — Sport.ua

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