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Студенческий американский футбол

Куда там нашей УПЛ. Вы не поверите, но так выглядит студенческий американский футбол.

  • 12.07.2017 23:05
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Tennessee Volunteers
© Tennessee Volunteers
Хочу сразу предупредить, все, что вы увидите и прочитаете в этой статье – это про СТУДЕНЧЕСКИЙ американский футбол. Это непрофессионалы.
 
 
Национальная ассоциация студенческого спорта (англ. National Collegiate Athletic Association, сокр. NCAA) — национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 1281 различных организаций, организующих спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады. В штатах, профессиональные клубы не имеют аффилированных структур, отвечающих за подготовку спортсменов детско-юношеского возраста. Именно поэтому эта функция ложится на образовательные учреждения.
 
 
В студенческом американском футболе, НСАА, ежегодно зарабатывает, порядка 1 миллиарда долларов. При том, что вся система студенческого спорта в штатах, по самым скромным оценкам, генерирует порядка 12 миллиардов.
 
 
Основную часть доходов, НСАА, зарабатывает на телетрансляциях. И самое интересное даже в том, что к примеру в этом году матчи Верес в УПЛ вы можете и не увидеть (если клуб не договорится с телетрасляторами). При этом, сезон студентов по американскому футболу постоянно транслируют на Viasat Sport, который показывает каждый второй провайдер.  
 
 
В НСАА, построенная правильная система, как и у ее старших собратьев НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ, работает механизм распределения выручки среди своих членов. 95% заработанных средств в равной степени распределяются между университетами, оплатившими членский взнос, а также на расходы по проведению матчей. Университеты используют заработанные деньги на поддержание спортивной инфраструктуры университетов, приобретение инвентаря, зарплату тренерского и админ штаба, а также на программы подготовки студентов – спортсменов.
 
Популярность студенческого спорта в штатах – это что невероятное. Матчи студентов по американскому футболу, могут собирать аудиторию, больше чем профессиональные клубы НФЛ. К примеру, команда Унивирситета Мичиган в среднем за 2015 года собирала 110 тысяч зрителей на домашних матчах.
 
 
Телетрансляции, это золотая жила и основной спонсор для спорта. То, что на трансляциях можно зарабатывать миллионы этим уже никого не удивишь. Но когда смотришь на американцев, которые зарабатывают миллиарды на студенческом непрофессиональном спорте, становится страшно и сам понимаешь, что куда там нашей УПЛ со своими 6 миллионами.
 
 
Сейчас НСАА, сотрудничает с CBS и Turner, договор с которыми заключен на 14 лет, и ежегодно организация будет получать 771,4 $млн в среднем за год. Если посмотреть на статистику выше, то еще в 80х студенческая спортивная организация Штатов, получала больше за свои телевизионные трансляции, чем сейчас на них зарабатывает Украинская футбольная премьер-лига. ESPN отвечает за медийное продвижение NCAA за рубежом, за счет чего лига получает дополнительные 200 $млн.
 
 
Хорошие деньги Университеты, как и профессиональные команды, зарабатывают на продаже атрибутики. Вот так, выглядит фан шоп Университета Клемсон Тайгерс. А джерси своей любимой команды, можно купить за 44,99 американских тугриков.
 
 
В свою очередь, студенты спортсмены, зарплат не получают. Самые успешные из них получают бесплатное обучение в университете, за который они выступают. Так же, ежегодно университеты расходуют на подготовку своих студентов спортсменов от 50 до 130 тысяч американских долларов.
 
 
Противоположная ситуация обстоит с оплатой тренеров, так самые высокооплачиваемые главные тренера в студенческом американсокм футболе зарабатывают от 3 до 10 миллионов долларов в год. В штатах очень престижно быть тренером студенческой команды, а для некоторых профессионалов, это не достижимая цель.
 
 
В Украине, студенческий американский футбол, на самом начальном этапе развития. Сейчас активно начинают появляться команды университетов по американскому футболу. Так в Украине уже существуют несколько команд – это Скифы Дон НТУ Донецк, Лесорубы УЖНУ Ужгород, Тавры КГМУ Симферополь, Титаны КПНУ Каменец Подольский.
 
 
 
P.S. И на последок видео как выглядит студенческий американский футбол…
 

Владислав ШЕРЕМЕТ

Автор — Владислав Шеремет, Sport.ua

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