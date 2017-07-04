Волки обыграли Атлантов

В Харькове, в рамках украинской лиги американского футбола, местные «Атланты» принимали винницких «Волков». По окончанию этого матча, можно смело сказать, что на данный момент это была самая интересная игра сезона 2017.

Судя по началу игры «Волки» приехали в Харьков не отбывать номер. В первой половине, свою не лучшую игру показали обе команды защиты. Особенно проваливалась защита при пассовой игре, как у волков, так и у атлантов. А вот в нападении, у «Волков» сыграло лучше своей защиты. Прекрасную игру показал квотербек «Волков», американский легионер Браян Гессел. На перерыв команды ушли при счете 7 – 26, в пользу Винницы.

В перерыве зрителей радовали своими выступлениями команды чирлидиров двух команд. А так же выступили серебряные призёрши чемпионата Украины по пол дэнсу и серебряная призёрка чемпионата Украины по воздушной акробатике в категории «дети профи» - Семёнова Елизавета.

Во второй половине, винница пыталась засушить игру беговыми комбинациями, но против этого было нападение «Атлантов». Харьковчане сократили, отрыв в счете до пяти очей. Счет в игре стал 21-26, в пользу «Волков». Но сегодня был явно не день «Атлантов». А скорее, день Браяна Гессела. Два тачдауна, и один удачно реализованный экстра поинт. Установили окончательный счет в матче 21 -39.

Одна из лучших защит этого чемпионата, не справились с прекрасной игрой нападения «Волков». Браян Гессел и партнеры увозят победу из Харькова и выходят на 2 место в дивизионе C, при 3 победах и без поражений. А «Атланты» закрепляются на 4 строчке в таблице.

Огромная благодарность спортивному фонду Сергея Дядечко за возможность посмотреть игру на экранах наших телевизоров.

Владислав ШЕРЕМЕТ