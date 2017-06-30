Атланты - Волки. Анонс

УЛАФ и спортивный фонд Сергея Дядечко «DSF» представляют один из самых ярких матчей Дивизиона «В» - Атланты (Харьков) : Волки (Винница) .

Давайте попробуем разобраться у какой команды больше преимуществ.

Оба коллектива идут пока без поражений и если воскресная игра окончится ничьей, хоть вероятность и маленькая, но это возможно , то каждая команда запишет себе по два очка и двинется дальше .

И так Волки везут с собой по итогам прошлого года Лучший Черлидер Тим - определенно это плюс.

У Атлантов нет группы поддержки однозначно - это минус !

Но тут харьковчанам приходят на помощь серебряные призёрши чемпионата Украины по пол дэнсу, которые зажгут публику в Хэлф тайм шоу , ведь согласитесь - это плюс .

А что б совсем уж без сомнений Атланты могут подтянуть на разогрев перед матчем показательный коллектив Барабанщиц МВС, ставший уже давно визитной карточкой домашних матчей харьковских Атлантов .

Ну и что бы уже так сказать победить и доминировать в вопросе шоу на матче, Атланты задействуют тяжёлую артиллерию, а именно серебрянную призёрку чемпионата Украины по воздушной акробатике в категории «дети профи»- Семёнову Елизавету .

Ну и ближе к командам .

Винница имеет на ключевой позиции пасующего легионера из США Браина Гессела, который однозначно создаст множество проблем Атлантам и - это однозначно плюс .

Харьков играет выносные комбинации. Значит как не крути защита Атлантов на тренировках больше сталкивается с бегом . И это думаю, что - минус .

Главный тренер Атлантов Ральф Берковец высококлассный специалист из США не только изучает соперника по видео матчей, но и разбирает на пиксели все слабые и сильные стороны оппонентов. Плюс в копилку Атлантов .

Также у команды из первой столицы есть Давид Вайт - жёсткий сэкэдэри, который не просто читает игру, но может хорошо и припечатать к газону .

Как показала прошлогодняя игра линия нападения Волков не могла сдержать защиту Бандитов и именно по этому Энтони Бэнсон и Титджей Ричардсон не смогли в той игре себя реализовать .

Харьков всегда славился тем, что не жалеет на поле ни себя ни соперника по-этому защита Атлантов сделает все возможное, чтобы прессинговать пасующего и потушить тем самым пасовую игру Волков , ещё один плюсик Атлантам .

У Винничан есть пара бегущих в обойме , да и Браин Гессел может побежать с мячом сам , это может запутать защиту Атлантов и заставит её ошибаться , плюс Лесным Хищникам .

Про защиту Волков ничего сказать пока не могу - минус автору .

Ну а тем кто не сможет приехать на матч есть отличная возможность благодаря спортивному Фонду Сергея Дядечко посмотреть прямую телетрансляцию матча из Харькова и это однозначно большой плюс зрителям .

Так что друзья в воскресенье в 14:00 нас ждёт яркое противостояние супер праздник Американского Футбола !