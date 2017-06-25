Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию из Львова матча Дивизиона В Украинской лиги американского футбола между местными «Львами» и «Джокерами» из Киева. Обе команды входят в группу лидеров своего дивизиона и имеют в активе по две победы при одном поражении. При этом «Львы» лишь недавно впервые проиграли и горят желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. А для «Джокеров» этот поединок станет первым по-настоящему выездным. Начало поединка - 25 июня в 16:30.
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