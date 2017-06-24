Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Футбольный уикенд по - американски

Все о матчах этих выходных в украинской Лиге американского футбола

  • 24.06.2017 09:16
  • 109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Львы - Джокеры
© Львы - Джокеры
В этот уикенд, 24-25 июня, будут сыграны очередные матчи, в украинской лиге американского футбола. В дивизионе С встречаются:
 
«Титаны» Каменец – Подольский - «Гладиаторы» Хмельницкий
 
24 июня, на стадионе К-ПНУ им. Ивана Огиенка, в 16:00, «Титаны» будут принимать «Гладиаторов». Обе команды находятся в нижней части таблицы и имеют в своем зачете всего лишь по одной победе. Победа в этой игре, даст шанс подтянуться к лидерам дивизиона и иметь шансы на попадание в плейофф.
 
«Ястребы» Белая Церковь – «Орлы» Здолбунов
 
Этот матч можно назвать – встречей «лидера и аутсайдера». «Орлы» в этом сезоне еще не познали вкуса побед. А «Ястребы» уверенно идут на втором месте в дивизионе, наступая на пятки лидерам «Азовским Дельфинам».
 
«Викинги» Николаев – «Азовские Дельфины» Мариуполь
 
Эта игра по праву может считаться - матчем тура и центральной игрой дивизиона. «Азовские Дельфины» лидируют в турнирной таблице и на данный момент не знают горечи поражений. «Викинги» неудачно начали чемпионат, однако постепенно реабилитируются в глазах своих болельщиков и в последних матчах показывают очень уверенную игру.
 
В дивизионе Б:
 
«Львы» Львов – «Джокеры» Киев
 
Ситуация в этом дивизионе самая интересная. «Львы» и «Джокеры» делят первую строчку, так что этот матч будет за первое место. Обе команды подходят в разном состоянии. «Львы» в прошлом туре, потерпели первое поражение, уступив на Выезде винницким «Волкам» со счетом 25 – 11. А «Джокеры» в своем тренерском штабе не досчитались одного американского специалиста. Координатор защиты Пол Салвати, не нашел общего языка с руководством киевлян и перешел в стан белоцерковских «Ястребов».
Нас ожидает интереснейшее противостояние сильнейших команд и лидеров дивизиона. Будет телетрансляция этой игры и есть несколько вариантов ее просмотра: 
2. Трансляция на интернет канале Mostvideo.tv (можна смотреть через браузер или приложение на телефоне
3. Трансляция на телеканале Xsport.
 
Владислав ШЕРЕМЕТ

Автор — Владислав Шеремет, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.