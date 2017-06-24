Футбольный уикенд по - американски

В этот уикенд, 24-25 июня, будут сыграны очередные матчи, в украинской лиге американского футбола. В дивизионе С встречаются:

«Титаны» Каменец – Подольский - «Гладиаторы» Хмельницкий

24 июня, на стадионе К-ПНУ им. Ивана Огиенка, в 16:00, «Титаны» будут принимать «Гладиаторов». Обе команды находятся в нижней части таблицы и имеют в своем зачете всего лишь по одной победе. Победа в этой игре, даст шанс подтянуться к лидерам дивизиона и иметь шансы на попадание в плейофф.

«Ястребы» Белая Церковь – «Орлы» Здолбунов

Этот матч можно назвать – встречей «лидера и аутсайдера». «Орлы» в этом сезоне еще не познали вкуса побед. А «Ястребы» уверенно идут на втором месте в дивизионе, наступая на пятки лидерам «Азовским Дельфинам».

«Викинги» Николаев – «Азовские Дельфины» Мариуполь

Эта игра по праву может считаться - матчем тура и центральной игрой дивизиона. «Азовские Дельфины» лидируют в турнирной таблице и на данный момент не знают горечи поражений. «Викинги» неудачно начали чемпионат, однако постепенно реабилитируются в глазах своих болельщиков и в последних матчах показывают очень уверенную игру.

В дивизионе Б:

«Львы» Львов – «Джокеры» Киев

Ситуация в этом дивизионе самая интересная. «Львы» и «Джокеры» делят первую строчку, так что этот матч будет за первое место. Обе команды подходят в разном состоянии. «Львы» в прошлом туре, потерпели первое поражение, уступив на Выезде винницким «Волкам» со счетом 25 – 11. А «Джокеры» в своем тренерском штабе не досчитались одного американского специалиста. Координатор защиты Пол Салвати, не нашел общего языка с руководством киевлян и перешел в стан белоцерковских «Ястребов».

Нас ожидает интереснейшее противостояние сильнейших команд и лидеров дивизиона. Будет телетрансляция этой игры и есть несколько вариантов ее просмотра:

2. Трансляция на интернет канале Mostvideo.tv (можна смотреть через браузер или приложение на телефоне

3. Трансляция на телеканале Xsport.

Владислав ШЕРЕМЕТ