Американский тренер Джокеров перешел к Ястребам

Пол Салвати, который координировал команду защиты киевских «Джокеров», перешел к белоцерковским «Ястребам». Причиной перехода стал конфликт Пола, с руководством киевлян, чем успешно воспользовались «Ястребы», пригласив работать специалиста в Белую Церковь.

Пол Салвати – это молодой специалист, родом из Нью – Йорка. Карьера игрока, проходила только в школьные годы. Студентом Пол попробовал себя в роли тренера и это оказалось не зря, школьная команда которую он тренировал американец, показывала достаточно хорошие результаты.

«Надеемся, что Пол поможет «Ястребам» своим огромным опытом и освежит игру команды. В Белой Церкви, Пол Салвати будет выполнять функции тренера защиты. В планах на следующий год привлечь еще и тренера из США для команды нападения» - сообщил функционер «Ястребов» Алексей Зорин.