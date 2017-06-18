Харьковских Атлантов возглавил американец

Главным тренером харьковских «Атлантов» стал американский специалист Ральф Берковиц.

Ральф Берковиц имеет огромнейший опыт в американском футболе как игрок и тренер. Карьера игрока Ральфа Берковица продлилась 13 лет, с 1961 по 1974, на разных позициях – раннингбека, фуллбека и лайнбекера. Во время учебы в высшей школе, Ральф выступал в Форт Майерс, Флорида с 1961 по 1966, на позициях лайнбекер и фуллбек. На уровне колледжей - в дивизионе 1АА, за Ратгерс колледж в 1967-1970, как лайнбекер, фуллбек и ранингбек.



В течении 1971-1974, Ральф Берковиц выступал в Национальной Футбольной Лиге (NFL) в США, за команды «Нью-Йоркские Гиганты» (New York Giants) и «Денвер Бронкос» (Denver Broncos). В 1971, в «Гигантах» он сначала играл как лайнбекер, а в 1972, его перевели на позицию фуллбека. В 1974 «Бронкос» планировали вернуть его на позицию лайнбекера, однако ему пришлось прооперировать колено.

Берковиц как игрок отличался своей агрессией, напором и решимостью. Так, за 4 года игры на уровне колледжей он разрушил 9 шлемов своих соперников. Его футбольная карьера завершилась досрочно вследствие многочисленных спортивных травм.

Отметим, что с 1991 по 1993 американский специалист Ральф Берковиц работал тренером на уровне высшей школы - в Брентвуд, Теннеси. А на уровне колледжей - в Университете Мидл Теннеси, обучая игроков как основам игры, так и продвинутым техникам, направленным на победу, таким, как получение преимуществ от слабой игры соперников, создание уникальных защиты и нападения.

Также, тренер Берковиц имеет высшее медицинское образование со специализацией в реабилитационной медицине, и высшее психологическое образование, оба получены в Колумбийском университете, в Нью-Йорке.