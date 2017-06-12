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Патриоты в украинском супербоуле обыграли Фэлконс

В международном матче в столице Украины киевские «Патриоты» обыграли «Фэлконс» из ОАЭ

  • 12.06.2017 21:13
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Патриоты Киев
© Патриоты Киев
Во вторник, президент IFAF (Международная Федерация Американского Футбола) признали украинскую Лигу Американского Футбола и приняли в свою федерацию. А уже в субботу, 10 июня, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского УЛАФ проводили международный товарищеский матч. В котором встречались киевские «Патриоты» и «Фэлконс» сборная лучших игроков Объединенных Арабских Эмиратов.
 
 
Данный матч прошел благодаря поддержке Артура Палатного. Стадион для этой игры предоставил Игорь Суркис, а медиа партнером выступил фонд Сергея Дядечко. Перед матчем были показательные выступления молодежных коллективов, конкурсы от спонсоров матча, а гимн исполнил участник «Голоса Краины» Владислав Ситник.
 
«Фэлконс» хорошо начали матч, однако «Патриотам» удалось взять игру в свои руки и открыть счет, сделал это легионер киевлян ранингбек Делил Бартли. «Патриоты» уверено себя чувствовали на своем поле и уже на перерыв команды пошли со счетом 12-0 в пользу хозяев.
 
 
В перерыве выступил показательный оркестр ЗСУ, детская команда чирлидеров «Джуниор» и команда взрослых чирлидеров «Патриотов». Количество зрителей на стадионе было не меньше чем на матче Премьер Лиги по футболу, это говорит о том, что интерес к данному виду спорта в Украине растет.
 
 
 
После перерыва «Патриоты» продолжили свою уверенную игру, и оформили еще один тачдаун. Счет в матче стал 18  - 0. Однако это футбол играть нужно до конца. Счет на табло расслабил киевлян, чем и воспользовались гости из Эмиратов. И за короткий промежуток времени «Фелконс» занесли два тачдауна, после которых успешно были реализованы 2-ух очковые розыгрыши.
 
 
Интрига в матче, казалось бы, вернулась и счет на табло стал 18 – 14. «Фэлконс» для победы оставалось занести всего один тачдаун, но уверенная игра защиты «Патриотов» не позволила им этого сделать. И к финальному свистку счет на табло не изменился.
 
 
Этот матч показал, что американский футбол в Украине есть. А самое главное, есть команды, которые могут достойно представлять нашу страну на международной арене.
 
Владислав ШЕРЕМЕТ

Источник — Sport.ua

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