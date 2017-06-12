Патриоты в украинском супербоуле обыграли Фэлконс

Во вторник, президент IFAF (Международная Федерация Американского Футбола) признали украинскую Лигу Американского Футбола и приняли в свою федерацию. А уже в субботу, 10 июня, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского УЛАФ проводили международный товарищеский матч. В котором встречались киевские «Патриоты» и «Фэлконс» сборная лучших игроков Объединенных Арабских Эмиратов.

Данный матч прошел благодаря поддержке Артура Палатного. Стадион для этой игры предоставил Игорь Суркис, а медиа партнером выступил фонд Сергея Дядечко. Перед матчем были показательные выступления молодежных коллективов, конкурсы от спонсоров матча, а гимн исполнил участник «Голоса Краины» Владислав Ситник. «Фэлконс» хорошо начали матч, однако «Патриотам» удалось взять игру в свои руки и открыть счет, сделал это легионер киевлян ранингбек Делил Бартли. «Патриоты» уверено себя чувствовали на своем поле и уже на перерыв команды пошли со счетом 12-0 в пользу хозяев.

В перерыве выступил показательный оркестр ЗСУ, детская команда чирлидеров «Джуниор» и команда взрослых чирлидеров «Патриотов». Количество зрителей на стадионе было не меньше чем на матче Премьер Лиги по футболу, это говорит о том, что интерес к данному виду спорта в Украине растет.

После перерыва «Патриоты» продолжили свою уверенную игру, и оформили еще один тачдаун. Счет в матче стал 18 - 0. Однако это футбол играть нужно до конца. Счет на табло расслабил киевлян, чем и воспользовались гости из Эмиратов. И за короткий промежуток времени «Фелконс» занесли два тачдауна, после которых успешно были реализованы 2-ух очковые розыгрыши.

Интрига в матче, казалось бы, вернулась и счет на табло стал 18 – 14. «Фэлконс» для победы оставалось занести всего один тачдаун, но уверенная игра защиты «Патриотов» не позволила им этого сделать. И к финальному свистку счет на табло не изменился.