Сделай репост — получи билеты на матч Украины по американскому футболу!

➡ Sport.ua разыгрывает 4 билета на матч по американскому футболу между национальными сборными Украины и ОАЭ!

➡ Чтобы взять участие в конкурсе, нужно выполнить такие условия:

2. Сделать репост на свою страницу.

Среди тех, кто выполнит условия конкурса, мы с помощью Random выберем двух победителей, которые получат по два билета на матч Украины по американскому футболу. Подведение итогов — сегодня в 22:00.

Матч состоится 10-го июня в 13:00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.