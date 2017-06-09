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Сделай репост — получи билеты на матч Украины по американскому футболу

Sport.ua разыгрывает 4 билета на матч по американскому футболу между сборными Украины и ОАЭ

  • 09.06.2017 17:04
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Сделай репост — получи билеты на матч Украины по американскому футболу
Сделай репост — получи билеты на матч Украины по американскому футболу!
 
➡ Sport.ua разыгрывает 4 билета на матч по американскому футболу между национальными сборными Украины и ОАЭ!
➡ Чтобы взять участие в конкурсе, нужно выполнить такие условия:
 
1. Поставить «Нравится» на Sport.ua в Facebook.
2. Сделать репост на свою страницу. 
 
Среди тех, кто выполнит условия конкурса, мы с помощью Random выберем двух победителей, которые получат по два билета на матч Украины по американскому футболу. Подведение итогов — сегодня в 22:00. 
 
Матч состоится 10-го июня в 13:00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Источник — Sport.ua

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