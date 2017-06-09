Сделай репост — получи билеты на матч Украины по американскому футболу!
➡ Sport.ua разыгрывает 4 билета на матч по американскому футболу между национальными сборными Украины и ОАЭ!
➡ Чтобы взять участие в конкурсе, нужно выполнить такие условия:
1. Поставить «Нравится» на Sport.ua в Facebook.
2. Сделать репост на свою страницу.
Среди тех, кто выполнит условия конкурса, мы с помощью Random выберем двух победителей, которые получат по два билета на матч Украины по американскому футболу. Подведение итогов — сегодня в 22:00.
Матч состоится 10-го июня в 13:00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.