Стадион Динамо примет матч сборной Украины по американскому футболу

В субботу 10-го июня на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского состоится товарищеский матч по американскому футболу между национальными сборными Украины и ОАЭ.
Дружеская встреча начнется в 13:00. Посмотреть на игру лучших футболистов двух стран приглашаются болельщики!
Отчетное спортивное мероприятие станет завершающим перед новым этапом капитального ремонта стадиона «Динамо». В его рамках будут установлены новые места для зрителей и частично заменен газон.
Источник — ФК Динамо Киев
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