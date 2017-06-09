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Стадион Динамо примет матч сборной Украины по американскому футболу

Соперником украинской команды станет сборная ОАЭ

  • 09.06.2017 14:19
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В субботу 10-го июня на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского состоится товарищеский матч по американскому футболу между национальными сборными Украины и ОАЭ.

Дружеская встреча начнется в 13:00. Посмотреть на игру лучших футболистов двух стран приглашаются болельщики!

Отчетное спортивное мероприятие станет завершающим перед новым этапом капитального ремонта стадиона «Динамо». В его рамках будут установлены новые места для зрителей и частично заменен газон.

Источник — ФК Динамо Киев

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