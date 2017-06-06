Президент международной федерации американского футбола прибыл в Киев

Руководство Международная Федерацией Американского Футбола в лице президента Томми Викинга и вице президента Сахима Комюрчу прибыли в столицу Украины, на переговоры с руководством украинской Лиги американского футбола.

International Federation of American Football (IFAF) - Международная Федерацией Американского Футбола, была создана в 1999 году, с целью популяризации данного вида спорта в Европе и участия американского футбола, как дисциплины, в жизни международного спортивного сообщества. В настоящее время, членами IFAF являются 24 национальных федерации из Северной Америки, Европы, Азии и Океании. Под эгидой IFAF, проводятся чемпионаты мира и Европы по американскому футболу.

Американский футбол в Украине возглавляет Украинская Лига американского футбола. Всего в стране насчитывается 24 коллектива по данному виду спорта. В чемпионате УЛАФ сезоне 2017 участвует 18 команд. Также, в Украине планируется создание команд при военных подразделениях.

IFAF пристально следит за развитием и популяризацией американского футбола в Украине и в частности деятельностью УЛАФ. Международная федерация оценила положительную динамику развития американского футбола в Украине, и намерена начать интеграцию украинской лиги, во всемирную федерацию американского футбола.