В следующую субботу, в Киеве пройдет исторический международный матч дружбы. 10 июня на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, между собой встретятся представитель УЛАФ киевские «Патриоты» и команда «Фелконс», собранная из лучших игроков Объединенных Арабских Эмиратов.

В составе «Фелконс» выступают лучшие игроки из четырех коллективов: Barracudas Dubai, Stallions Dubai, Wildcats Abu Dhabi, Foxes Al Ain Deserts которые выступают в Лиге американского футбола ОАЭ. Небольшая интересная деталь - генеральным менеджером Арабской Лиги американского футбола является Дастин Чернявский, канадец и украинец во втором поколении по совместительству.

«Патриотами» руководят три очень опытных американских тренера, а легионеры играют на ключевых позиция в клубе. Особенно хочется выделить у киевской команды, легионера из США, раннингбека Делила Бартли.

Перед матчем на стадионе будут показательные игры детских коллективов. В halftime show выступит украинская рок – группа «Гайдамаки», которая выступает в своем собственном стиле – «козак-рок». А также, конкурсы, призы и много чего другого ожидает каждого, кто посетит данное событие.

Максим Шило, президент украинской Лиги американского футбола: «Мы получили письмо из Лиги американского футбола ОАЭ, о их желании провести с нами матч дружбы. Приятно видеть, что наша лига становится узнаваемой в мире. Для нас это знаковый исторический матч, можете меня поправить если я ошибаюсь, но, по-моему, у нас не было подобного лет 10. Сейчас подготовка к матчу идет полным ходом. Мы активно занимаемся поиском партнеров, чтобы сделать этот матч в организационном плане еще ярче.

Для того чтоб провести его на высоком уровне, у нас стал вопрос с локацией, при помощи Евгения Еременко, мы получили "добро" провести игру на одном из лучших стадионов страны. Огромная благодарность Игорю Михайловичу Суркису, без Вас, бы этот матч не состоялся».

Владислав ШЕРЕМЕТ