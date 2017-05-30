«Пирати»- «Львы» 24-28

«Львы» уверенно шагают в чемпионате. В первом матче львовяне уверенно обыграли киевских «Рэбелс» 62 - 25. «Пираты» в свою очередь открывали для себя этот сезон. В Одессе при родных болельщиках, в усердной борьбе, «Пираты» все же уступили «Львам». У львовян на данный момент, 100% соотношение побед и поражений. У «Пиратов» два тачдауна и одну реализацию, записал квотербек команды Денис Юхимович. А у «Львов» как всегда на высоте были Северин Федина и Маркиян Шекель записавшие на свой счет по два тачдауна.

«Джокеры»- «Атланты» 0-24

Две противоположные команды. «Атланты» добывают вторую победу. При чем, во втором матче играя на ноль. Защиту харьковчян, на данный момент можно назвать лучшей в чемпионате. Харьков - фаворит сезона в дивизионе Б. У них есть все шансы, что бы взять кубок. «Джокеры» пока не отличаются стабильностью. В активе команды по одному поражению и победе. Но матч с лидерами показал, что пока команда еще не готова на равне конкурировать с лидерами лиги. У «Атлантов» прекрасную игру показал квотербек Сергей Клочко, в активе которого, один тачдаун и три результативные передачи. А так же стоит отметить ресивера харьковчан Виктор Печенкин на счету которого, два успешно принятых пасса, в зачетной зоне соперника.

В следующих матчах дивизиона, которые пройдут 10 июня, встретятся между собой:

«Атланты» - «Пираты»

«Славяне» - «Джокеры»

«Волки» - «Львы»