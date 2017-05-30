В эти выходные прошли матчи второй игровой недели в дивизионе Б. Одесские «Пираты» и винницкие «Волки» сыграли дебютные матчи в сезоне 2017. А «Львы» и «Атланты» уверенно лидируют в дивизионе.
«Волки» - «Славяни» 70-0
«Волки» открывали сезон домашним матче против киевских «Славян». Подготовка к сезону не прошла зря. Команда из Винницы записали на свой счет - 70 без ответных очей. «Славяне» начали сезон не так, как им хотелось. В первом туре уступив дома харьковским «Атлантам» со счетом 0-33. Таким образом «Славяне» остаются единственной командой, которая в этом сезоне не заносила тачдаун в зачетку соперника.
«Пирати»- «Львы» 24-28
«Львы» уверенно шагают в чемпионате. В первом матче львовяне уверенно обыграли киевских «Рэбелс» 62 - 25. «Пираты» в свою очередь открывали для себя этот сезон. В Одессе при родных болельщиках, в усердной борьбе, «Пираты» все же уступили «Львам». У львовян на данный момент, 100% соотношение побед и поражений. У «Пиратов» два тачдауна и одну реализацию, записал квотербек команды Денис Юхимович. А у «Львов» как всегда на высоте были Северин Федина и Маркиян Шекель записавшие на свой счет по два тачдауна.
«Джокеры»- «Атланты» 0-24
Две противоположные команды. «Атланты» добывают вторую победу. При чем, во втором матче играя на ноль. Защиту харьковчян, на данный момент можно назвать лучшей в чемпионате. Харьков - фаворит сезона в дивизионе Б. У них есть все шансы, что бы взять кубок. «Джокеры» пока не отличаются стабильностью. В активе команды по одному поражению и победе. Но матч с лидерами показал, что пока команда еще не готова на равне конкурировать с лидерами лиги. У «Атлантов» прекрасную игру показал квотербек Сергей Клочко, в активе которого, один тачдаун и три результативные передачи. А так же стоит отметить ресивера харьковчан Виктор Печенкин на счету которого, два успешно принятых пасса, в зачетной зоне соперника.
В следующих матчах дивизиона, которые пройдут 10 июня, встретятся между собой:
«Атланты» - «Пираты»
«Славяне» - «Джокеры»
«Волки» - «Львы»
Автор — Владислав Шеремет, Sport.ua
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