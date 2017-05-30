Гепарды проигрывают Дельфинам

Вчера, в Южном «Гепарды» принимали «Азовских Дельфинов» из Мариуполя. Это уже была вторая встреча в этом сезоне, между этими командамы. В прошлом туре, «Дельфины» обыгрывали «Гепардов» у себя дома, тогда мариупольцы праздновали победу со счетом 32 - 14. На этот раз мариупольцы, приехали в гости к «Гепардам». Южане в свою очередь, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в двух последних матчах.

Игра была сложной для «Гепардов». На команде сказывается маленький ростер команды, игроки не успевают восстановится от прошлых игр и травм. Уверенную победу праздновали «Азовские Дельфины» со счетом 6 - 42. «Дельфины» возглавили турнирную таблицу в дивизионе С.

Дмитрий Вукич, команда «Азовские Дельфины»: «Ехали только за победой. Как показала первая четверть,игроки «Гепардов» не восстановились после предыдущего матча, большая часть игроков вышла на поле с травмами. Анализ игры в Мариуполе, дал понять основные ошибки. В этом матче так же были недоработки в комбинациях. Все исправим, нас впереди ждет Хмельницкий».

Алексей Дупак, квотербек команды «Гепарды»: «Нас опять было 17 человек. Во второй четверти получил травму я и выбыл до конца игры. Потом последовали так же другие травмы у игроков. Было тяжело играть».