Американский футбол – это не только битва здоровенных мужиков, травмы, стратегии и прочее, есть еще другая его сторона, более красивая и женственная. У каждой футбольной команды есть поддержка и опора – это команда поддержки, чирлидерши.

Если переводить дословно cheerleading, от cheer – одобрительное, призывное восклицание, и lead – вести, управлять. Чирлидинг – вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). В штатах в проффесиональной лиге чирлидершам запрещены какие либо отношения с игроками. В университетах иная ситуация, фото ниже.

В США очень почетно состоять в командах чирлидеров, как в студентах, так и в национальной футбольной лиге.