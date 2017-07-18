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Американский футбол в Украине - его прекрасная сторона

Знакомимся с красивой стороной американского футбола в Украине - группы поддержок

  • 18.07.2017 23:45
  • 51 просмотров
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ULAF
© ULAF
Американский футбол – это не только битва здоровенных мужиков, травмы, стратегии и прочее, есть еще другая его сторона, более красивая и женственная. У каждой футбольной команды есть поддержка и опора – это команда поддержки, чирлидерши. 
 
 
Если переводить дословно cheerleading, от cheer – одобрительное, призывное восклицание, и lead – вести, управлять. Чирлидинг – вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). В штатах в проффесиональной лиге чирлидершам запрещены какие либо отношения с игроками. В университетах иная ситуация, фото ниже.
 
 
В США очень почетно состоять в командах чирлидеров, как в студентах, так и в национальной футбольной лиге.
 
 
Многие задаются вопросом, а что в Украине есть американский футбол? Я скажу больше, в Украине есть чирлидинг. Предлагаю вместе познакомится, с прекрасной половиной которые преданно поддерживают своих мужчин, играющих в украинской Лиге американского футбола. Меньше слов, больше фото…
 
Киевские «Бандитки», группа поддержки команды киевских «Бандитов»
 
 
Вот такие девушки из «BULLDOGS KIEV CHEERLEADING TEAM», поддерживают «Бульдогов»
 
 
А это сезон 2015
 
 
Очень красивая команда чирлидинга у «Патриотов»
 
 
 
 
Прекрасные «Волчицы» у «Волков» (Винница). Которые в прошлом году были признаны лучшей командой в своем амплуа.
 
 
 
 
Вот такие Харли Квин у «Джокеров» (Киев)
 
 
Львоские "Львицы"
 
 
 
Такими акробатическими прыжками поддерживают девченки своих «Пиратов» (Одесса). В прошлом году у "Пиратов" была профессиональная группа поддержки "Чирагасса", которая заняла второе место в Европе.
 
 
Славянские девушки самые красивые «Славяне» (Киев)
 
 
«Викинги» (Николаев)
 
 
 
 
«Ракеты» (Днепр)
 
 
 
 
На данный момент в украинской Лиге американского футбола, не у всех команд есть группы поддержки но динамика их появления и развития стремительно растет, как в прочем и весь американский футбол в Украине.
 
И на последок классное видео группы поддержки Маями Долфинс...
 
 
Владислав ШЕРЕМЕТ

 

Автор — Владислав Шеремет, Sport.ua

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