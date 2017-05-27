Ястребы с Викингами расписали мировую

Казалось бы, ничья, ну и что тут такого? А для американского футбола - ничейный результат - это очень редкосное явление. Многие игроки в НФЛ даже не знают, что такое возможно. Последние ничьи в НФЛ случались в 2008, овертайм в матче между «Филадельфией» и «Цинциннати» не выявил победителя, окончательный счет 13-13. А перед этим ничья была зафиксирована в матче между «Питтсбургом» и «Атлантой» в 2002.

Такое же редкосное явление случилось и сегодня в украинской Лиге американского футбола, дома в Белой Церкви «Ястребы» принимали «Викингов». Матч закончился со счетом 14 - 14.

Алексей Зорин, квотербек «Ястребов»: «Результат 14 - 14. Я не понимаю, как это ничья, в американском футболе. На поле, было 22 гладиатора. Это было прекрасное зрелище, особено, когда вконец игры пошел дождь, град. Большое количсетво болельщиков, пришли на матч и поддерживали наши тылы. Огромное им за это спасибо. Команде соперника тоже спасибо большое за интересную игру».