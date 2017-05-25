Викинги представлют американский футбол в Николаеве

Капитан нападения «Викингов» Дмитрий Гладилин и президент федерации американского футбола Николаевской области Владимир Козлов, в интервью Sport.ua рассказали о клубе «Викинги», подготовке к сезону, последней игре, легионерах и спонсоре команды.

О команде Викинги

Наша команда «Викинги» была создана еще в феврале 2013 года, за все время существования мы постепенно поднимались по футбольной лестнице и с каждым годом мы только развивались и набирали обороты. В 2014 году «Викинги» стали обладателями Кубка Молодых Команд, в 2015 году стали серебряными призерами первой лиги, в 2016 году команда добралась до четвертьфинала чемпионата УЛАФ высшей лиги. На данный момент клуб работает над тем, чтобы заполучить кубок дивизиона С. Тренировками занимаются Леонид Приблуда (капитан защиты) и Дмитрий Гладилин (капитан нападения).

О женской и детской команде

На данном этапе, еще не задумывались над созданием женской команды, так как пока, недостаточно ресурсов для этого. А вот детская команда «Vikings kids» у нас есть. Понемногу развивается, и в будущем планирует принимать участие в официальных соревнованиях.

О талисмане

Талисман нашей команды- это прекрасная Валькирия - Ольга Цёма! Этот человек всей душой отдается на играх команде, её поддержка бесценная и придаёт команде уверенных сил для преодоления всех препятствий на своём пути.

О игроках

Говоря об игроках команды, кого-то конкретно выделять не хочется, потому что у нас много отличных ребят, которые с душой выкладываются ради фиолетово-черных цветов команды. Да, кто-то хорош в захватах, кто-то в ловле мячей, а кто-то умеет быстро реагировать и «видеть поле». У нас, в основном все играют на двух позициях, потому, что столкнулись с проблемой дефицита людей, но сейчас этот вопрос понемногу решается. Меленькими шагами, уверенно увеличиваем ростер нашей команды.

О подготовке к сезону 2017

После последней игры сезона 2016, против «Бульдогов», команда ушла на каникулы. Спустя месяц отдыха – команда возобновила тренировочный процесс. На зимнее время был выбран один из лучших залов в городе, тренировки проходили под крышей фитнес клуба «Gym Style» (на крытом мини-поле для футбола). Клуб поставил перед собой цель, провести товарищескую игру перед началом сезона. И уже после этой игры, начали строить план тренировок. Много внимания уделяли - линии нападения, работали по новым схемам движения, подтягивали запасного ранингбэка на основного. Защита на тренировках работала в своем обычном режиме, только добавилось оборудование для тренировок, которое нам предоставил клуб «Gym Style».

Организация матча с «Титанами»

Каждый год мы стараемся сделать организацию матча на достойном уровне, и в этом году мы немного подняли нашу планку. Клуб заняся рекламой по всему городу, пригласили на матч власти города и профессионального спортивного комментатора. Организовали продажу напитков и еды. Проводили конкурсы со зрителями. А главной достопримечательностью и фотозоной, стал наш новый командный автобус, который для нас сделал наш главный спонсор строительная компания "МКФ".

О самой игре с «Титанами»

По игре же, все было просто - мы полностью читали игру соперников, закрывали все. Защита читала как выносные комбинации, так и пассовую игру соперника. В нападении - мы уверено продвигались по полю как по земле, так и по воздуху (даже дождь, не сильно смог вмешаться в нашу пассовую игру). «Титаны» играли прямолинейно, что позволило нам протестировать новые комбинации и связки.

Подготовка к игре с «Ястребами»

«Ястребы» - черная лошадка, так как это молодая, амбициозная команда. В которой играют легионеры и игроки из Днепра. У нас всего две недели к следующей игре, и нам следует усилиться в некоторых моментах нашей подготовки и хорошенько потрудиться, чтобы вновь закончить игру с перевесом в счете на табло.

О легионерах

Мы иногда задаемся этим вопросом, но пока дело до реализации не дошло. Видимо своих сил все еще хватает, чтобы показывать хороший футбол.

О спонсорах

Генеральным спонсором «Викингов» является строительная компания «МКФ». Сотрудничать мы начали только в этом сезоне и намерены работать в одной команде не один год. "МКФ" разделяет наши взгляды и готовы помогать во всем, одной из сенсаций, сделанных нашими спонсорами является - командный автобус.

Мы всей командой выражаем благодарность строительной компании "МКФ" за помощь во всех аспектах и в реализации всех проектов команды. Вместе мы добьемся больших высот!

Владислав ШЕРЕМЕТ