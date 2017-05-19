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Sport.ua и УЛАФ объявили о сотрудничестве

Теперь все самое интересное из мира украинской Лиги американского футбола на Sport.ua

  • 19.05.2017 11:35
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Sport.ua
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Мы будем регулярно знакомить посетителей портала с американским футболом в Украине и не только.
 
Новости, анонсы матчей, превью, результаты, прогнозы, интервью с игроками и тренерами, а также интересные факты из мира американского футбола — все это теперь на Sport.ua.
 
«Для нашего спорта - это очень важный шаг, сотрудничество с таким спортивным ресурсом как Sport.UA, нам есть о чем рассказать и что показать читателям Sport.UA. Думаю, им будет интересно познакомится с американским футболом в Украине и мире. Это яркий и неповторимый вид спорта . Думаю, что не последнюю роль в начале сотрудничества, сыграл матч в городе Борисполь, на котором присутствовал шеф-редактоор портала Михаил Реуцкий. Спасибо за знакомство со Sport.ua, компании MostVideo TV и спортивному Фонду Сергея Дядечко», - сказал президент УЛАФ Максим Шило.  

Автор — amfoot.sport.ua amfoot.sport.ua, Sport.ua

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