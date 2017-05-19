Георгий ВЕРБЕНКО: «Ребята прибавляют от игры к игре»

Квотербек « Ребелс » Георгий Вербенко - о матче со «Львами» :

«Матч выпал на воскресение, между двумя рабочими днями. В связи с поздним информированием от руководства команды соперника о дате и времени проведения игры (за 10 дней), у нас возникли проблемы с трансфером команды. На игре смог присутствовать неоптимальный состав команды. Изначально пришлось выпускать в старте трех защитников, дибэка, лайнбекера и сефти, у которых это не то, что дебютная игра была, а в целом за плечами пару недель тренировок. Позже, в первой четверти, с, мягко сказать, странными судейскими решениями был удален мультифункциональный лидер защиты Артем Рябошапка, в этой игре игравший на позиции внешнего лайнбекера. Тренерскому штабу пришлось выпускать еще одного «зеленого» новичка на на позицию лайнбекера. В целом команда защиты сделала все, что могла в таких условиях, на вторую половину сил не хватило.

Нападение выглядело куда более интересней, чем на первой игре с «Джокерами». Наконец разыгрался наш ресивер Андрей Борисов (№89), набрав большое количество первых даунов и занеся один тачдаун с паса и один с возврата после начального удара в дебюте игры. В целом линия нападения показала очень достойный футбол. Остальной корпус ресиверов и бегущих показал немного неровную игру, то вылавливая довольно сложные мячи среди защитников и набирая хорошие ярды, то допуская дропы на ровном месте или неправильно выполняя маршруты. Ребята прибавляют от игры к игре, и, хотя недочетов и ошибок в целом хватает, тренерский состав и сами ребята довольны своей игрой.

Результат встречи вполне закономерный. Парни сделали практически все, что могли на данном этапе и при таких условиях. Будем работать над ошибками и готовиться к следующим играм.



По поводу судейства: мы изначально были удивлены наличием всего лишь трех судей на игре. В отличие от «Львов», мы учим наших парней играть чисто и в рамках правил, так что данным преимуществом мы не воспользовались. По ходу игры судьями принималось большое количество решений, которые идут вразрез с правилами. Несколько раз они были трактованы и в нашу сторону. Да и в целом, много ли можно ожидать от некоторых судей, если они практически с момента начала розыгрыша держат руку на флаге, уже готовясь «карать» виновных? Игру в записи пока еще детально не разбирали, но как минимум претензию по удалению Рябошапки мы выскажем».