Обзор игровой недели в Дивизионе С УЛАФ 2017

В прошлые выходные была сыграна третья игровая неделя в дивизионе С украинской Лиги американского футбола. В Мариуполе Дельфины принимали Гепардов из Южного. А в Николаеве местные Викинги играли с новичками лиги Титанами из Каменец – Подольского.

Азовские Дельфины г. Мариуполь – Гепарды г. Южный 32 - 14

Игра складывалась очень интересно и в первые три четверти на поле была равная борьба. В первой четверти хозяева открыли счет. Усилиями ресивера команды №89 Дмитрия Татарина и квотербека Олега Габера №22, пассовой комбинацией занесли тачдаун. Во второй четверти Тайт энд Гепардов Юрий Ефимов принял пасс от своего квотербека Алексея Дупака №24, чем сравнял счет в матче 6 – 6. А с помощью успешной реализации Александр Зданевич №85 добавил еще два очка.

После перерыва пас от Алексея Дупака №24 принял Александр Зданевич №85 — Гепарды вышли вперед. Однако дальше игру взяли в свои руки Дельфины. Дибек мариупольцев Валерий Мысов на возврате реализации заработал 2 очка. А в четвертой четверти сыграла связка Дельфинов: ресивер команды №89 Дмитрий Татарин принял пасс от квотербека Олега Габера №22, добавив 6 очков мариупольца. Плюс два очка на выносе заработал раннингбек Алексей Марченко №87. В концовке матча феерил второй квотербек Дельфинов Олег Яровой №9. Вначале на выносе сделал тачдаун, после которого тем же выносом добавил еще 2 очка. Окончательный счет в матче установил ресивер Александр Мирный №82, принявший пас все от того же №9 Олега Ярового. Уверенно выиграв четвертую четверть, Дельфины выиграли игру.

Дмитрий Вукич, квотербек Дельфинов: «Нам удалось в дебюте игры открыть счет. Игра была на равных. После корректировки защиты и атаки в перерыве матча мы смогли переломить ход игры и выиграли. Не мало важен тот факт, что мы превосходили количеством игроков команду Гепардов».

Алексей Дупак, квотербек Гепардов: «Матч был очень зрелищный. Обе команды показывали красивую игру. Все 3 четверти нам удавалось вести в счёте. Однако концовку игры мы полностью проиграли. У нас начали травмироваться игроки, плюс долгий и тяжелый переезд на игру. Основной проблемой для нас стал приезд всего лишь 17 человек ,и опять же без ключевых игроков. Команда нападение и защита боролись до конца. Я горжусь своими игроками. Но ошибки так же есть, которые будем разбирать и исправлять».

Викинги г. Николаев – Титаны г. Каменец – Подольский 58 - 0

В Николаеве Викинги не оставили никаких шансов Титанам из Каменец – Подольского. В первой четверти Викинги результативно играли на выносе. Максим Броменский №12, тайт энд команды Викингов, с помощью беговых комбинаций занес два тачдауна. А ресивер Станислав Кушнир №13 принял пас в зачетной зоне от квотербека Дмитрия Гладилина №11, тем самым добавив еще 6 очков. А после успешного тачдауна все тот же квотербек Дмитрий Гладилин исполнил реализацию, увеличив счет еще на два очка. Во второй четверти удачно на выносе играл тайт энд Викингов №12 Максим Броменский, а после его тачдауна два очка добавил линейный нападения Игорь Кущенко №42. А линейный защиты Викингов 52 номер Александр Попенко сделал сейфти, установив до перерыва счет 30 – 0 в пользу Викингов.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Титаны допускали ошибки, а Викинги ими пользовались. Линейный защиты Алексей Борис №96 после подбора фамбла занес тачдаун. В последней четверти раннингбек Олег Матвеев №26 на выносе добавил 6 очей. Линейный защиты Викингов Виктор Левченко №77 с помощью выноса добавил еще 6. Линейный нападения Валерий Мигачев №91 с помощью успешной реализации добавил еще 2 очка. Окончательный счет в игре установили Игорь Кущенко №42 — на выносе занес тачдаун, а два очка в свой и зачет команды добавил Максим Бороменский.

Сергей Полюх, квотербек Титанов: «Матч получился очень тяжелым, 9 часов в дороге — и сразу на поле. Тем не менее матч был интересный, как говорится, хочешь стать сильнее — играй с соперником сильнее тебя. Это была наша первая игра в дождь, что очень сказалось на результативности, игра в пас не особо удавалась, а вынос у нас пока хромает. По защите было много удачных моментов, но нехватка опыта и ошибки привели к поражению. Поражение, это тоже движение вперед, каждый увидел свои слабые стороны и поставил цели в своем дальнейшем развитии».

Дмитрий Гладилин квотербек Викингов: «У нашей команды был месяц на подготовку к этой игре, мы усиленно готовились и получили закономерный результат по итогу. Произошло много перестановок по позициям, что немного обновило нашу игру. В нападении работали по новым комбинациям, а в защите наигрывали новые звязки. Из-за погодных условий матч выдался не менее зрелищным, хоть и немного дождь внёс свои коррективы в нашу пасовую игру в нападении. Что касается соперника, то они использовали прямолинейные розыгрыши в нападении, которые наша защита смогла читать».

Леонид Приблуда, капитан команды защиты Викингов: «Скажу честно игра прошла достаточно легко. Особое уважения к команде Титанов, которые приехали в количестве 15 человек, и, не смотря ни на что, боролись до последнего. Лично мне запомнился 21 номер комады соперника, который несколько раз прорывался через нашу секондари. Так же хотел выделить квотербека Титанов, который достаточно быстро избавлялся от мяча. Своей защитой доволен полностью, единственный минус были — плохие захваты, но сказывался дождь. Также хотелось бы отметить наших дибеков. Все четверо отметились перехватом».

Владислав ШЕРЕМЕТ