а я жду от реброва вообще ФУТБОЛА...иначе я не вижу причин его нахождения в Динамо завтра, послез...

Не решил еще за кого буду болеть, походу матча посмотрю. Надеюсь на хороший футбол.

И да, кабинетные чемпионы сегодня газон на поле будет ок так что за полтаву ответите!

Имелось в виду на всех стадиях а не только финалы,а по финалам таки да Динамо впереди.Пусть побед...

Я в отличии от "школоты" по выходным не сижу сутками перед компьютером. На улице теплын...