Американский футбол в Украине возглавляет Украинская Лига американского футбола. В чемпионате УЛАФ сезоне 2017 участвует 18 команд, которые поделены на три дивизиона— А, Б и С.
Дивизион «А»: «Бандиты» (Киев), «Бульдоги» (Киев), «Лесорубы» (Ужгород), «Патриоты» (Киев)
Дивизион «B»: «Атланты» (Харьков), «Волки» (Винница), «Джокеры» (Киев), «Львы» (Львов), «Пираты» (Одесса) «Рэбелс» (Киев), «Славяне» (Киев)
Дивизион «С»: «Азовские Дельфины» (Мариуполь), «Викинги» (Николаев), «Гепарды» (Южный), «Гладиаторы» (Хмельницкий), «Орлы» (Здолбунов), «Титаны» («Каменец-Подольский»), «Ястребы» (Белая Церковь).
Особый интерес представляет дивизион Б. Минимум пять команд из этого дивизиона могут оказаться в плей-офф. В составах команд играют легионеры из США, некоторые клубы тренируют американские тренеры.
Календарь дивизионов регулярного сезона выглядит следующим образом.
Дивизион А
Дивизион B
Сейчас уже сыграны две игровые недели в дивизионе А, три игровые недели в дивизионе С и одна неделя в Б. Результаты матчей следующие:
Дивизион С
Неделя 1
Азовские Дельфины г. Мариуполь – Ястребы г. Белая Церковь 22-8
Гепарды г. Южный – Викинги г. Николаев 12 - 8
Неделя 2
Титаны г. Каменец Подольский – Орлы г. Здолбунов 20-8
Гепарды г. Южный – Ястребы г. Белая Церковь 0-22
Неделя 3
Азовские Дельфины г. Мариуполь – Гепарды г. Южный 32 - 14
Викинги г. Николаев - Титаны г. Каменец Подольский 58 – 0
Дивизион Б
Неделя 1
Ребелс г. Киев – Джокеры г. Киев 6 -18
Славяне г. Киев – Атланты г. Харьков 0 - 33
Львы г. Львов – Ребелс г. Киев 62 - 25
Джокеры г. Киев – Волки г. Винница матч перенесен
Дивизион А
Неделя 1
Лесорубы г. Ужгород - Бульдоги г. Киев 20-18
Бандиты г. Киев - Патриоты г. Киев 12 - 6
Неделя 2
Патриоты г. Киев – Лесорубы г. Ужгород 16 - 32
Бульдоги г. Киев – Бандиты г. Киев 0 – 28
Автор — amfoot.sport.ua amfoot.sport.ua, Sport.ua
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