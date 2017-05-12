14 мая в Борисполе встретятся Патриоты Киев и Лесорубы Ужгород

В воскресенье 14 мая в 14-00 в Борисполе на стадионе «Колос» состоится матч Дивизиона А Украинской Лиги Американского Футбола (УЛАФ) между киевскими «Патриотами» и ужгородскими «Лесорубами». Благодаря фонду Сергея Дядечко DSF прямую трансляцию этого увлекательного поединка на ведущих спортивных каналах Украины и интернет-сервисах сможет увидеть множество зрителей во всем мире. Эта трансляция станет частью партнерского сотрудничества фонда DSF с УЛАФ, которое продлится на протяжении всего нынешнего сезона.

Фонд Сергея Дядечко не случайно поддерживает американский футбол в Украине. Одной из главных задач фонда является пропаганда здорового образа жизни в стране, а этот вид спорта не только дарит болельщикам яркое зрелище, но отлично подходит для семейного досуга. Приходя на стадион всей семьей или с друзьями, любители спорта получают возможность не только насладиться напряженной борьбой на поле, но и просто приятно и с комфортом провести время на свежем воздухе.

Именно такое удовольствие ждёт всех пришедших на встречу флагманов американского футболе в Украине «Патриоты» – «Лесорубы». Ведь усилиями мэра Борисполя Анатолия Соловьевича Федорчука все болельщики, пришедшие на матч, попадут на настоящий праздник спорта. Этот поединок, несомненно, станет одним из главных событий в жизни города и поможет вывести интерес к спорту у жителей на качественно новый уровень.