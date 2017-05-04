В Киеве прошел детско-юношеский праздник американского футбола

Турнир «СИЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ» - будущее американского футбола в Украине! Доказано в «Городе спорта» столичного Гидропарка, где прошел детско-юношеский праздник американского футбола.

1 часть турнира – соревнования по флаг-футболу. Это бесконтактный вид американского футбола, специально для юных спортсменов. Задача, как и в контактной версии – пронести мяч в зачетную зону, но остановить соперника можно лишь, сорвав флаг с пояса. В данной игре нет разницы между большими и маленькими, преимущество только в ловкости и скорости. Флаг-футбол идеально подходит всем.

В турнире по этому виду принимали участие три команды возраст игроков от 9 до 11 лет – «Монархи» (Ровно), «Флаерс» (Киев), «Молотобойцы» (Киев). В первой игре ровенские «Монархи» обыграли «Флаерс», а затем непростую победу над юными «лётчиками» одержали и «Молотобойцы». В решающем матче за первое место «Монархи» - «Молотобойцы» решалась судьба главного трофея. Первая половина игры шла очень напряженно и закончилась со счетом 0:0. Вторая половина выявила волевые качества и желание победить: «Молотобойцы» на последних минутах одержали победу 13:6, завоевав чемпионскую награду.

Результаты турнира:

1. «Молотобойцы» (Киев)

2. «Монархи» (Ровно)

3. «Флаерс» (Киев)





Лучшим нападающим был признан Юрий Бойчук («Монархи»), а «молотобоец» Дмитрий Кипиченко стал лучшим защитником турнира.

2-я часть турнира – игра в контактный американский футбол.

На поле вышли ребята старшего возраста – впервые в Украине был проведен матч по американскому футболу среди 12-14-летних спортсменов: «Монархи» (Ровно) - «Молотобойцы» (Киев). Ярды, тачдауны, попытки, шлемы, удары, захваты, каркасы, джерси – в общем, все по-настоящему!

«Монархи» мощно начали и после первой половины матча выигрывали – 22:12. Однако «Молотобойцы» сумели собраться и переломить ход игры, догнав соперников в третьей четверти. Дальше игра была как на качелях – то одна команда выходила вперед, то другая. Но в концовке игры киевляне провели ряд хороших атак, и сумели вырвать победу в непростом бою – 46:38!





По мнению компетентного жюри под руководством Сергея Киреева (президента Федерации американского футбола Украины в 2010-2014 гг.), лучшим защитником был признан Михаил Кедун («Монархи»), а приз лучшему нападающему по праву достался Владиславу Чайковскому («Молотобойцы»).

На протяжении всего матча трибуны стадиона не умолкали! На матче присутствовало порядка 400 зрителей. Свое желание победить показывали болельщики каждой команды, а трибуны не затихали ни на минуту. Ошеломляющая поддержка трибун придала матчу невероятные краски и незабываемые впечатления.

Даже в перерывах болельщики не отдыхали - боролись за призы в веселых конкурсах. Естественно, тут работал олимпийский принцип «Главное не победа, а участие», идея была в том, чтобы получить заряд позитивных эмоций. Ведь этот семейный праздник - детей, друзей, родителей. Невероятное количество радости, счастья, улыбок, позитива сопровождали весь день наших гостей и участников.

Теперь же задача организаторов праздника – не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше в деле популяризации юношеского американского футбола и детского флаг-футбола!